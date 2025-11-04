В Манеже открылась выставка "Православная Русь"

Владимир Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь" в Манеже. Она открылась сегодня по случаю праздника. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и митрополит Тихон.

В этом году экспозицию посвятили Великой Победе. Организаторы выставки уделили большое внимание вкладу в победу Русской православной церкви, сообщает РИА Новости.

В Манеже представлены более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, частных коллекций. Кульминация экспозиции - Знамя Победы, водружённое над поверженным Рейхстагом.

Ранее сегодня президент возложил цветы к главному символу Дня народного единства - памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии приняли участие члены общественных и молодёжных организаций, патриарх Кирилл, глава российских буддистов, верховный муфтий и глава Духовного собрания мусульман России.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, гуляния, флешмобы, фестивали, автопробеги и выставки. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.