Путин подписал закон о новых сроках призыва в армию

Призыв на срочную военную службу в России с 1 января 2026 года будет вестись круглогодично. Закон об этом подписал Владимир Путин.

Военкоматы и врачебные комиссии будут без перерывов готовить новобранцев к службе. Согласно документу, отправка граждан в войска будет, как и прежде, проводиться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, срок явки в военкомат по электронной повестке теперь повышен до 30 дней со дня размещения повестки в едином реестре. До этого он составлял 20 дней.

Срок срочной военной службы в России остаётся неизменным и составляет один год.

Также президент подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.