Российские вооруженные силы нанесли серию ударов по украинским военным тылам. Приходят сообщения о взрывах в Николаеве, а также на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской и Харьковской областей. В зоне СВО наши войска отражают все попытки боевиков прорвать окружение.

Под Красноармейском расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" уничтожил скопление неонацистов. Получив координаты от беспилотной авиации, экипаж нанес точный удар по вражеским позициям в лесополосе с расстояния более 15 километров. Корректировка огня велась с помощью дронов.

А в Сумской области самоходки "Гвоздика" группировки "Север" ликвидировали замаскированные опорники боевиков. Артиллеристы контролируют ключевые дороги, срывают ротации противника, не позволяя ему подтянуть резервы. Наносят удары по укрепрайонам неприятеля. Наши войска продвигаются на всех ключевых направлениях.