Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии лейтенант Артём Соснов и его мотострелковая рота предотвратила прорыв ВСУ. Обнаружив в лесном массиве группу вооружённых радикалов, бойцы под командованием Соснова атаковали противника. Понеся потери, неприятель отступил.

Гвардии младший сержант Аркадий Курманалиев с сослуживцами в ходе штурма вражеского опорника попал под артиллерийско-миномётный обстрел. Рискуя собой, Аркадий вывел раненого товарища из зоны поражения и, вернувшись на поле боя, прикрыл наступление передовой группы. Это позволило уничтожить противника и захватить его позиции.