Силы ПВО сбили 40 дронов ВСУ над регионами России в ночь на 5 ноября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи с 4 на 5 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбито над территорией Воронежской области. Над Ростовской областью ликвидировано 8 украинских дронов, по шесть беспилотников уничтожено над Курской областью и над территорией Республики Крым. Пять дронов сбито над Брянской, по два – над Белгородской и Орловской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram об опасности атаки БПЛА минувшим вечером. Утром 5 ноября глава региона сообщил, что все 11 дронов ВСУ перехвачены и уничтожены, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.