Умер телеведущий Юрий Николаев

Скончался телеведущий Юрий Николаев Ему было 76 лет.

О смерти Николаева сообщает SHOT. Долгое время телеведущий боролся с онкологическим заболеванием. На этой неделе Николаев был госпитализирован.

Юрий Николаев пришёл на телевидение в 1973 году. Долгие годы он был ведущим одной из самых популярных музыкальных программ на ТВ - "Утренняя почта".

Ещё он вёл передачи "Голубой огонёк", "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". Николаев удостоен звания народного артиста России.

Юрию Николаеву некоторыми источниками приписывается авторство афоризма "Жизнь трудна, но, к счастью, коротка!".