Путин: Разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение

Разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение на весь XXI век. Об этом заявил Владимир Путин. Президент наградил создателей этих систем и поблагодарил их за работу.

По дальности полёта "Буревестник" превзошёл все известные в мире ракетные системы, отметил глава государства. Он также сообщил, что в зоне испытаний "Буревестника" 21 октября находился разведывательный корабль НАТО.

Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми, указал Путин. Он также отметил, что новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника", а скорость "Посейдона" превышает скорость надводных кораблей.

Ещё технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут при создании перспективной станции на Луне, сказал Путин.

Также Верховный главнокомандующий сообщил, что Россия приступила к серийному выпуску системы "Орешник", а системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в следующем году.

"Россия никому не угрожает, но развивает свой ядерный потенциал", - сказал президент.

В конце октября Россия успешно испытала две новейшие системы, созданные на базе ядерных энергетических установок - крылатую ракету "Буревестник" и морской подводный аппарат "Посейдон".