В МИД РФ рассказали о подготовке НАТО к блокаде Калининградской области

Заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал о проработке НАТО сценария блокирования Калининградской области. Об этом Грушко заявил в интервью "Известиям".

"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал замглавы МИД РФ.

Он добавил, что в этих условиях увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Страны НАТО не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе, в отличие от России.

"В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны", — подчеркнул дипломат.