Три человека погибли при крушении самолета в США

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 5 ноября потерпел крушение возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки, США. Воздушное судно направлялось в Гонолулу. Полиция города сообщила, что на месте крушения возник пожар.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум три человека погибли в крушении грузового самолета.

"Мы полагаем, что погибло как минимум три человека. Думаю, что число погибших будет расти. У нас как минимум 11 раненых, некоторые в очень тяжелом состоянии и получают помощь в местных больницах. Опять же, я думаю, что это число будет расти", — заявил губернатор на пресс-конференции.