Семь человек погибли при пожаре в Сургуте

Семь человек погибли при пожаре жилого дома в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили 5 ноября в пресс-службе МЧС России.

Сгорел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

"Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них — дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", — говорится в сообщении.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек в результате пожара в дачном доме в Сургуте, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.