Российские разведчики получили государственные и ведомственные награды

Государственные и ведомственные награды в преддверии своего профессионального праздника, который отмечают сегодня, получили разведчики 27-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр".

Они выполняют самые сложные задачи в зоне СВО - действуют в непосредственной близости от противника, совершают рейды во вражеский тыл, ведут корректировку огня артиллерии, а также уничтожают укрепления, живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотников.

Медали "За отвагу", "Жукова", "За воинскую доблесть" II степени, квалификационные знаки "За штурм" и наградные ножи вручены бойцам в непосредственной близости от линии соприкосновения.