Появились страшные кадры крушения самолета в штате Кентукки

7 человек погибли и около десяти пострадали в результате крушения грузового самолёта в штате Кентукки. Впечатляющие кадры трагедии публикуют американские СМИ.

Борт потерял управление сразу после взлета из аэропорта города Луисвилл, при падении протаранив несколько зданий - цеха по переработке отходов и магазин автозапчастей.

Возникший пожар охватил целый квартал. Несколько часов в воздух поднимались кубы густого чёрного дыма. Губернатор Кентукки сообщил: на борту не было опасных веществ, которые могли бы спровоцировать экологическую катастрофу. И допустил, что число пострадавших будет расти.

По предварительной версии, причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя самолета при взлете и потеря мощности.