Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота в Японском море отразили массированный удар крылатых ракет условного противника. В учениях приняли участие большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Для воздушной атаки по нашим экипажам одновременно были применены ракета "Москит" и несколько ракет-мишеней "Саман". Но цели они не достигли. Боевые расчеты отряда кораблей своевременно обнаружили условного врага и уничтожили из зенитных ракетных комплексов "Редут" и "Кинжал" на безопасном расстоянии.