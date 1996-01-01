Алла Пугачева может лишиться "Кристины"

Алла Пугачева - многодетная мать. Впервые она родила будучи в первом браке. От Миколаса Орбакаса у артистки есть взрослая дочь Кристина Орбакайте. Она пошла по стопам Примадонны и тоже стала певицей. А от пятого мужа, юмориста и иноагента Максима Галкина, у Аллы подрастают дети-двойняшки Гарри и Лиза.

Еще в 1996 году Алла Пугачева зарегистрировала товарный знак "Кристина". Сейчас стало известно, что она может его лишиться. Дело в том, что весной следующего года истекает исключительное право Примадонны на это наименование, и если артистка его не продлит, то может остаться без "Кристины", передает ТАСС.

Напомним, что в 2022 году певица вместе с семьей покинула Россию. Прославленная артистка отправилась в Израиль. Но и там она надолго не задержалась. После того, как обострился палестино-израильский конфликт, и семьей Примадонны пришлось прятаться в бомбоубежище, артистка с близкими перебралась на Кипр.

Дело в том, что несколько лет назад Алла Пугачева с молодым супругом купили там элитную недвижимость, а затем и получили кипрские паспорта. Но и в Лимассоле семейство не задержалось. Так, летом все вместе отдыхали в Латвии. В Юрмале местный климат как нельзя лучше подходит Примадонне, у которой букет хронических заболеваний.

А недавно стало известно, что якобы Пугачева стала обладательницей недвижимости в Болгарии и, вероятно, скоро переберется туда.