При пожаре в Сургуте выжили три человека

В Сургуте (ХМАО) при пожаре в доме погибли семь человек – трое взрослых и четверо детей.

Трагедия произошла на территории садоводческого общества "Прибрежный 1". В ночь на 5 ноября загорелся двухэтажный дачный дом. К моменту приезда пожарных здание полыхало на площади 72 квадратных метра, обрушились крыша и межчердачное перекрытие.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела семерых погибших, в том числе четверых детей. Трем удалось спастись – юноша и девушка выбрались из дома самостоятельно, мужчину с ожогами доставили в больницу, сообщили в администрации Сургута.

Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Причины пожара и личности погибших устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы 42 специалиста и 13 единиц техники.