МИД раскрыл планы НАТО по блокаде Калининграда

НАТО предпринимает активные шаги по милитаризации Балтийского региона. Североатлантический альянс разрабатывает механизмы блокады Калининградской области, эти сценарии отрабатываются во время учений, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

В интервью "Известиям" дипломат подчеркнул, что идет накачка Прибалтики коалиционными силами и средствами. В этих условиях, по словам Грушко, увидеть потенциал для диалога очень сложно: страны-члены НАТО, в отличие от России, не проявляют открытости к честному и равноправному обсуждению путей деэскалации.

В МИД напомнили, что долгое время Балтика была пространством сотрудничества, все проблемы в этой части Европы решались исключительно мирными средствами. Теперь же усилиями НАТО регион стал зоной конфронтации, которая резко обострилась после вступления в блок Финляндии и Швеции. В частности, отметил Грушко, альянс запустил миссию "Балтийский часовой", с помощью которой пытается установить свои правила судоходства в регионе.