Наследство Юрия Николаева: что и кому достанется

Накануне, 4 ноября, умер легендарный ведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Известно, что на протяжении долгого времени прославленный артист боролся с онкологическим заболеванием. Теперь журналисты выяснили, кому достанется наследство именитого шоумена.

Отметим, что Юрий Николаев не нажил особых богатств, у него нет обширной недвижимости. Однако известно, что у телеведущего есть загородный дом на Истре. Земельный участок он купил еще в 80-ых годах. Тогда его мама сильно болела, и телеведущий хотел, чтобы она жила "на воздухе". В результате ремонта и перестроек получился внушительный дом, на территории есть даже теннисный корт. Средняя стоимость похожих домов рядом — от 20 миллионов рублей, сообщает "КП".

А еще у Николаева осталась квартира в Москве. Ради элитного жилья неподалеку от метро "Киевская" шоумен продал старую квартиру, а также дополнительно вложил все сбережения. Рыночная стоимость похожей недвижимости площадью более 100 кв м — около 120 миллионов рублей.

Что касается наследников, то в первую очередь владелицей недвижимости и прочего является вдова Юрия Николаева Элеонора. Своих детей у пары нет, но они окружили любовью ближайших родственников - детей сестры Юрия Николаева. Так, племяннице Ольше телеведущий много лет назад купил квартиру в Москве. Он души не чаял и в ее детях, называя себя "двоюродным дедом".

Говорят, что и загородный дом Юрий Николаев переписал на ближайших родственников.