Мадуро утвердил план борьбы с агрессией США

Народ Венесуэлы призвали к максимальному уровню готовности. Президент страны Николас Мадуро утвердил предложенный правящей партией план перехода к вооруженной борьбе в случае американской агрессии.

Как заявил венесуэльский лидер на конгрессе Единой социалистической партии, необходимо приступить к разработке оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества. По его словам, речь идет о подготовке народа к возможной вооруженной борьбе, обороне страны. Мадуро призвал укреплять обороноспособность, чтобы сделать Венесуэлу неприступной.

Выступавший с президентом министр внутренних дел Диосдадо Кабельо усомнился, что произойдет что-то серьезное. Тем не менее, он также призвал граждан быть готовыми к худшему. США в последние недели неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. Вашингтон заявляет, что операции преследуют цель борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей, передает РИА Новости. В Карибский регион направлена авианосная группа ВМФ США.