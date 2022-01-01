Заявления президента России о разработке новейших, не имеющих аналогов в мире систем вооружения бурно обсуждают сегодня в зарубежных СМИ. Военные эксперты предупреждают политиков: дразнить Москву становится всё более опасно. И если в Вашингтоне резких шагов предпочитают не делать, то еврочиновники настроены решительно - на продолжение самоубийственной конфронтации и милитаризацию ЕС.

Россия имеет решающее преимущество в огневой мощи и мобилизационных возможностях. С такими заголовками выходят французские газеты. Западная пресса с раздражением констатирует: начиная с 2022 года, Москва в разы увеличила выпуск дальнобойных ракет. Власти ФРГ действуют по принципу: глаза боятся, руки делают. Угробив практически всю гражданскую промышленность, пытаются милитаризировать экономику. И доводов оппозиции об опасности войны с Москвой канцлер Мерц не слышит.

Каждое заявление Владимира Путина об успехах ВПК на западе интерпретируют как прямую угрозу. Хотя президент каждый раз подчеркивает: Москва не собирается нападать на государства НАТО, это они все воюют с нами. Главная цель России - обеспечить свою безопасность. Накануне Путин наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник"

В Кремле подчеркивают: испытания "Буревестника" и "Посейдона" не могут трактоваться как ядерные. Тем не менее, Дональд Трамп заявил, что раз другие страны проводят такие испытания, то и он будет. Хотя в МАГАТЭ подтвердили: данные мониторинга свидетельствуют о том, что ни Россия, ни Китай не нарушают мораторий на подобные мероприятия.

"Я думаю, это ослабление системы мира, возможно, и системы нераспространения. Это проявление существующего глубокого кризиса. Испытания одних в ответ на испытания других - это игра мускулами и желание показать свои возможности", - заявил Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ.

Сегодня в США готовятся произвести тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Minuteman-3", способной нести ядерный заряд. Сообщается, что она будет без боеголовки. Оружие поступило в армию США ещё в 60-х и постоянно модернизируется. У американцев около 400 таких ракет. Максимальная дальность полета -13 тысяч километров. Ближайший российский аналог - комплекс "Ярс", чьи снаряды обладают более высокой скоростью и точностью. А "Сарматы", которые будут поставлены на боевое дежурство уже в этом году, превосходят "Minuteman-3" еще и по дальности и неуловимости. Их благодаря гиперзвуковой боевой части - блокам "Авангард" - перехватить невозможно.