Собянин рассказал, какой будет станция "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии

В Москве утвердили архитектурную концепцию станции "Кленовый бульвар" Бирюлёвской линии метро. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, её внешний облик будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское".

Преобладающим элементом в дизайне станут арки, которые создадут сквозные перспективы на платформе. Также обыграют в отделке и название станции. Так, на путевых стенах выложат из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях. Сейчас строители уже приступили к земляным работам. Также идёт проходка правого перегонного тоннеля.