Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 8-летнего Влада Балакина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 8-летнего Влада Балакина. У мальчика смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Влад перенёс высокодозную химиотерапию, но ремиссия наступила ненадолго - случился рецидив. Чтобы победить болезнь, требуется срочная трансплантация костного мозга. Но для успешной пересадки нужны специальные препараты. Стоит они почти 2 с половиной миллиона рублей. Родители в отчаянии, такой суммы у них нет. Но помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лекарства нужны как можно скорее.

Это была его мечта - попасть в Музей космонавтики. Любознательный Влад на домашнем обучении. В школу пока нельзя, на улице нужно быть крайне осторожным. И маску лучше вообще не снимать.

Потрогать ракетные двигатели, узнать все о Циолковском - основоположнике теоретической космонавтике. Но в космос Влад не хочет - говорит, опасно. Но не смертельно, как его болезнь. У мальчика острый лимфобластный лейкоз.

Влад и раньше часто простужался, но, когда от слабости уже не мог стоять, врачи заподозрили - всё очень серьезно. "Мы обратились к врачу, нам сделали повторное обследование крови. Он меня пригласил в кабинет без Влада и сказал, что у ребенка лейкоз. У меня такое было чувство, как камнем по голове", - рассказывает Яна Балакина.

Это рак крови. Первые мысли были о том, что это неизлечимо, что с этим долго не живут. Врач сказал, что лечение очень сложное и долгое, но вы справитесь, у вас все получится.

Началось лечение. Тяжелое. Ребенок стойко перенес высокодозную химиотерапию. Влад вышел в ремиссию. Но, увы, болезнь отступила ненадолго. Рецидив. Пришлось проходить всё заново.

Маленький ежик на голове отрос только сейчас- от лекарств у Влада выпали волосы. Просто однажды утром остались на подушке. "Видеть своего ребенка без волос - сразу чувствуешь, что он не такой, как все. От этого очень горько становится", - говорит Яна Балакина.

Влад мечтает построить большой дом для мамы. А мама старается быть сильной. Ребенок признался - видел, как она плакала ночью. Чтобы Влад смог забыть про смертельный диагноз и, наконец, вылечиться, нужна срочная трансплантация костного мозга. Донор найден, но риски после пересадки огромные. Минимизировать осложнения могут специальные сопроводительные лекарства. Стоят они почти два с половиной миллиона рублей. Таких денег у семьи нет.

"Я прошу зрителей, не безразличных людей к нашей ситуации, здоровья онкологических детей, помочь нам, помочь жизни Владислава, помочь нам купить эти препараты, которые ему действительно жизненно необходимы. Без препаратов он не справится. Без препаратов ребенок может умереть", - сказала Яна Балакина.

Влад очень хочет домой. Там его ждут папа, бабушка и старший брат. Мальчик не видел родных уже много месяцев. Он ничего не боится. Ни полуденного выстрела из гаубицы Нарышкина бастиона. Ни врачей, ни уколов, ни боли. Влад борется из последних сил, хоть это очень непросто, и иногда – страшно.

Влад уже герой. Он борец. И загадал самое заветное желание, чтобы мама не плакала. Циолковский не мог ошибаться: невозможное сегодня станет возможным завтра. Если чуду помочь свершиться.

