Фестиваль "Современная музыкальная карта России" объединил все регионы

Гала-концерт фестиваля "Современная музыкальная карта России" объединил все регионы. В Москве сотни артистов представили произведения, которые отражают традиции и культуру их родного края. Со сцены прозвучал и гимн России - впервые в истории в исполнении одновременно всех народов страны.

В этих звуках - голос тундры. На Ямале - танцы с бубнами - часть древних традиций. Редкие инструменты и этнические костюмы - в Национальном центре "Россия" можно было услышать, как звучит каждый регион. В День народного единства прошел гала-концерт, на котором исполнители со всех уголков страны составили "Современную музыкальную карту России" под аккомпанемент сводных академических коллективов под руководством Дмитрия Дмитриенко и Юрия Башмета.

"Послушать музыку Петра Ильича Чайковского или Римского-Корсакова, мы столкнемся с и восточными какими-то мотивами. Ну и сегодня - взаимопроникновение культур всех. Мы очень богаты в этом смысле", - отметил Юрий Башмет, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Новая Россия".

В рамках проекта композиторы со всей страны подготовили музыкальные "портреты" своих регионов. В коротких, до четырех минут, зарисовках - дух и традиции разных мест, переложенные на ноты.

Зрители услышали, как звучит кантеле - старинный карельский инструмент, похожий на гусли. А еще увидели моринхуур - бурятский национальный инструмент, у него всего две струны, но он звучит как глубоко. А Башкирия была представлена звуками курая - открытой флейты, сделанной из высушенного стебля.

Идея "Музыкальной карты России" возникла после "Вышитой карты" страны, в этом проекте участвовали мастера от Калининграда до Камчатки. Площадь рукотворного полотна - 22 квадратных метра.

На копии "Вышитой карты России" можно рассмотреть тамбовский крест, иркутскую и владимирскую гладь, ивановскую строчку и смоленские украсы. Орнаменты традиционной народной вышивки повторяют географические очертания регионов. Оригинал карты хранится в Чувашской республике, ведь именно там и появилась идея ее создания.

А для этого произведения на сцену вышли более 400 человек, а зрители все встали. Впервые в истории инструменты и голоса всех народов России объединились, чтобы исполнить музыкальный символ государственного единства.