Россиянин оборудовал в квартире узел связи для украинских мошенников

Житель Ленинградской области оборудовал в своей квартире узел связи для мошенников с Украины.

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя города Пикалево. Мужчина нигде не работал и зарабатывал на жизнь, оказывая техническое содействие украинским дистанционным мошенникам. Он оборудовал в своей квартире стационарный технический центр, при помощи которого украинские аферисты обзванивали россиян.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли два GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi роутеры, а также около 240 сим-карт различных операторов связи. украинские мошенники через номера изъятых у задержанного карт успели обмануть десятки россиян, сообщает Telegram-канал "78".

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под арест.