Путин предложил замглавы ФАС возглавить Тверскую область

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева врио губернатора Тверской области.

Предложение прозвучало накануне на встрече в Кремле. Королев заявил, что готов возглавить регион.

"Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов - непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения", - приводит слова Путина сайт Кремля.

Королев заявил, что основным приоритетом на новой должности для него будет повышение качества жизни людей и поддержка семей участников СВО.

В конце сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени. Он ушел на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Прежний полпред в СЗФО Александр Гуцан в конце сентября возглавил Генеральную прокуратуру.