Владимиру Зеленскому пора прекратить вводить украинцев в заблуждение относительно перспектив вступления страны в Европейский союз. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Эксперт посоветовал украинскому лидеру не лгать своему народу. Украина не вступит в ЕС, уверен Кошкович. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хотел бы вступления "оставшейся части Украины" в Евросоюз после окончания конфликта.

Комментарий венгерского аналитика относится к недавнему заявлению Зеленского. Глава киевского режима сообщил, что Украина в рамках вступления в ЕС уже готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров. По словам Зеленского, это якобы подтвердил отчет Европейской комиссии.