Анастасия Волочкова: "Предательство близких является болью"

Анастасия Волочкова в очередной раз поругалась с родными, мамой Тамарой и дочкой Ариадной. Дело в том, что весной единственная наследница балерины вышла замуж. По такому поводу артистка красивый праздник в Санкт-Петербурге. Однако к концу лета поползли слухи, что Ариадна закатила еще один свадебный банкет, на который позвала всех своих близких, кроме мамы.

Балерина была в бешенстве. Волочкова заявила, что это был просто "сабантуй на лужайке", между делом оскорбив и Ариадну, и ее жениха, и даже свою мать. Последней досталось за то, что ее позвали на праздник, а Анастасию — нет. Артистка уверена, родственницы ей завидуют. В результате балерина даже отреклась от них.

"Предательство близких является болью", - призналась Анастасия в своем официальном телеграм-канале.

Однако балерина не унывает. Она нашла положительные стороны даже в этом. "В моем случае и в моей судьбе оно дает новые силы и новые безграничные возможности. Так было всегда. Сейчас, в очередной раз открыв глаза на правду и увидев ложь, ощущаю счастье! Рядом мой друг! По жизни. Леночка", - сообщила Волочкова.

Артистка имеет в виду фотографа Елену Галицину, с которой не только крепко дружит, но и плодотворно сотрудничает. Балерина регулярно является главной героиней ее фотосессий, смело решаясь на самые экстравагантные эксперименты.