ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Москвы

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Москвы, подозреваемого в госизмене. По данным следствия, 37-летний гражданин России собирал данные об оппозиционно настроенных россиянах для передачи спецслужбе одной из стран НАТО.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, россиянин установил контакт с представителем спецслужбы страны НАТО. Он передавал своему куратору передал личные данные ряда оппозиционно настроенных российских граждан, которых Запад намеревался склонить к сотрудничеству.

По месту жительства подозреваемого произведен обыск. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы, передает ТВЦ.