Собянин рассказал о проектах для комфортного и безопасного движения в СЗАО

На дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, с начала года в округе реализовали 35 комплексных проектов для улучшения ситуации на дорогах.

"Невидимая, но важная работа кураторов ЦОДД включает: Новые пешеходные переходы у социальных объектов (например, на Сосновой аллее в Покровском-Стрешневе). Снижение скорости до 30 км/ч на участках у метро, школ и больниц (например, на дублерах Пятницкого шоссе в Митино). Дополнительные полосы и "вафельная" разметка для увеличения пропускной способности перекрестков", - говорится в сообщении.

Более подробная информация размещена в личном блоге Сергея Собянина.

Ранее Собянин рассказал о масштабной реконструкции дорог на востоке Москвы. Так, работы затронут МКАД и прилегающие трассы.