Путин оценил дерзкие рейды военных разведчиков в зоне СВО

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов военной разведки Вооруженных Сил России. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В послании подчеркивается, что военные разведчики ВС России проводят дерзкие рейды в тылу врага. Они вскрывают планы противника в ходе специальной военной операции, действуя на опасных и трудных участках.

Путин отметил, что разведчики также сражаются на линии боевого соприкосновения. Военная разведка всегда демонстрирует высокий профессионализм, хладнокровие и мужество. Народ России гордится подвигами разведчиков, говорится в поздравительной телеграмме.