Украина потеряла свой шанс стать экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы.

Страны ЕС лишили ее этой возможности, а теперь финансирование Украины "весит камнем на шее" европейских стран, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Они ее (Украину – прим. ред.) извратили, изнасиловали, а теперь добивают", - сообщила она в эфире радио Sputnik.

По мнению Захаровой, деньги, потраченные на помощь ВСУ, европейские страны могли бы потратить на решение собственных трудностей.