Дмитрий Шепелев рассказал, как поспорил с Юрием Николаевым

Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев вместе вели музыкальную передачу "ДОстояние РЕспублики" на Первом канале. Со стороны казалось, что этот тандем гармоничен, однако сам Дмитрий Шепелев в официальном телеграм-канале признался, что у них со старшим коллегой возникали споры. Об одном из них шоумен рассказал лишь сейчас.

Как выяснилось, Шепелев и Николаев по-разному смотрели на работу телеведущего. Дмитрий считал, что это искусство, а Юрий настаивал на том, что это ремесло. По признанию Шепелева, он до сих пор уверен в своей правоте. В качестве примера он привел самого Юрия Николаева.

"Невозмутимость, чувство достоинства и озорная легкость. Всегда. Везде. Даже в самой неловкой ситуации. Он вел с присущей только ему небрежной элегантностью. В этом был, как бы сказали, шик... Он говорил на камеру, позировал фотографу, говорил с людьми сиюминутно стирая барьер между собой и зрителем. Вот он - свой, знакомый, родной. Это и есть искусство ведущего, которому нельзя научить", - высказался Шепелев.

Далее он обратился к самому Юрию Николаеву: "Дядя Юра, спасибо за споры. Спасибо за опыт. Спасибо за класс. Спасибо за доброту. Я очень грущу".

Напомним, Юрий Николаев умер 4 ноября. Ему было 76 лет. Долгое время легендарный ведущий боролся с онкологическим заболеванием.