Положение группировок ВСУ в котлах Купянска и Красноармейска стремительно ухудшается. Они непрерывно несут значительные потери от ударов российских войск, не оставляющих украинским военнослужащим никаких шансов на спасение. Единственный вариант для них - добровольная сдача в плен, заявили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили: заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "60 русских", может свидетельствовать только о двух вещах. Первый из них - глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью. Он слушает лживые доклады главкома ВСУ Сырского и в результате совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле.

Возможно также, что, напротив, Зеленский понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. И он пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих. Его цель - наживаться за счет европейских налогоплательщиков, выделяющих финансы на войну с Россией.