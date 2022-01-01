Стало известно о срыве Паулины Андреевой: вот что случилось

В 2022 году Паулина Андреева, одна из самых востребованных и успешных отечественных актрис, вдруг взяла творческий отпуск и ушла в тень. И вот лишь сейчас артистка снова вернулась в кинематограф. Более того, с участием Паулины в ближайшее время выйдет сразу несколько проектов.

В новом интервью Андреева призналась, что оказалась в состоянии неопределенности. "Мы, как и Алиса, оказались в Зазер­калье, где все перевернуто. Раньше ты точ­но знал алгоритмы: скажу это — получится то, нажму сюда — будет так. А сейчас все это не работает и, точно по Кэрроллу, ста­новится "все чудесатей и чудесатей", - отметила Андреева.

По словам актрисы, до недавнего времени у нее было четкое представление, как все должно быть. Но оно рухнуло, "как и все планы". В итоге Паулина научилась жить так, чтобы не настаивать на определенном сценарии своей судьбы. Актриса призналась, что ей это дается тяжело, потому что сложно признать свое бессилие, что не все в ее руках.

Сейчас Андреева старается замедлиться и наслаждаться жизнью. "Мне хочется проживать жизнь, слышать лю­дей, ощущать еду, миром интересоваться глубоко, а глубина требует замедления", - считает актриса.

Она смирилась с тем, что не будет знать всего, не все страны посетит и не узнает самых интересных людей. Паулина призналась, что осознание своих пределов дается ей непросто, поэтому иногда она срывается. Актриса пояснила, что начинает торопиться, повышает скорость, считая, что иногда это тоже необходимо, передает Собака.ru.