В МИД оценили условия для встречи Путина и Трампа

Условия для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обеспечены.

Об этом ТАСС сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он сообщил, что любая встреча на высшем уровне требует углубленной подготовке и тщательной проработки.

"На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено", - сообщил он.

Москва и Вашингтон находятся в постоянном контакте, особенно по части вопросов безопасности, добавил Рябков.

Ранее Трамп отменил встречу с Путины в Будапеште. Президенту США показалось, что на переговорах не удастся "добиться того, что нужно".