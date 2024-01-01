ФСБ раскрыла многомиллионные махинации руководства водоканала Челябинска

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обысками в дом и офис генерального директора "Производственного объединения водоснабжения и водоотведения" в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ФСБ, руководство муниципального унитарного предприятия подозревают в махинациях. В 2024 году генеральный директор водоканала и главный инженер предприятия злоупотребили должностными полномочиями при заключении контрактов с компанией "Проекты и решения". Ущерб бюджету Челябинска составил 116 миллионов рублей.

Ведомство заявляет, что выявлен и пресечен факт противоправной деятельности в стратегическом секторе экономики города Челябинска. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями по предварительному сговору.