У девочки Анфисы Чеховой диагностировали рак

Анфиса Чехова регулярно делится с общественностью деталями личной жизни. К примеру, не так давно популярная ведущая сообщила, что выходит замуж за актера, продюсера Александра Златопольского.

Возлюбленный вывез Чехову из страны в совершенно неизвестном для нее направлении. Лишь уже будучи в самом городе, Анфиса узнала, что попала в Париж. Оказалось, не просто так случилось это неожиданное путешествие. Телеведущая получила предложение руки и сердца.

А сейчас она объявила еще одну новость. На сей раз печальную. Оказалось, что у ее собаки диагностировали онкологическое заболевание. "Утро у нас началось с грустных новостей. Диагноз картошки подтвердился. У нее рак. Лимфома", - сообщила Анфиса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Однако сдаваться популярная телеведущая не намерена. Она верит, что ее девочку можно спасти. "Ищем сейчас онколога и начинаем лечение. Я настроена позитивно и надеюсь, что Картоха вылечится!" - заявила ведущая.

