Шойгу призвал противостоять попыткам Запада переписать историю

Современные вызовы и противодействие идеологической экспансии Запада обсудили на 13-ой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ. Она прошла сегодня в Москве в Национальном центре "Россия".

Также секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провёл двусторонние переговоры с коллегами из Белоруссии и Армении. Перед заседанием участники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о погибших в Великой Отечественной войне. А на самой встрече собравшиеся призвали сообща противостоять попыткам Запада переписать историю.

"Сегодня многие - особенно на западе - хотят отнять у нас Победу, понизить ее значение, извратить трактовку исторических событий, уравнять героев с преступниками и даже поменять их местами. Этой ценностной агрессии необходимо противостоять - чётко, аргументировано, с фактами в руках опровергать измышления западных пропагандистов", - отметил Сергей Шойгу.