Собянин: Открылось новое здание школы "Свиблово"

Новое здание школы "Свиблово" для учеников 8-11 классов открыли на северо-востоке Москвы. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС, строительство проходило на сложном по геометрии участке. Поэтому контур здания получился нестандартным. Но это не помешало грамотно разместить все необходимые помещения.

11 тысяч квадратных метров современного образовательного пространства. Новый пятиэтажный корпус школы Свиблово привлекает внимание своим фасадом.

"Его строили на сложном по геометрии участке, поэтому контур здания получился нестандартным, но эргономичным. Грамотная конфигурация позволила разместить все необходимые помещения для учеников и педагогов. В школе 22 кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации. В новое здание перейдут в основном ребята из других корпусов школы "Свиблово", - отметил Собянин.

Выразительность, текстурная глубина и лаконичность - вот как строители рассказывают об этом здании. "Архитектурная концепция школы сделана в спокойных серых оттенках. Отделан фасад керамогранитной и клинкерной плиткой. Школа оборудована по новому стандарту "Московская школа 2.0", - сообщил - Алексей Рамзин, заместитель генерального директора компании застройщика.

Новый корпус построен для старшеклассников. Здесь будут учиться с 8 по 11 класс. И наверняка с огромным удовольствием, потому что о такой школе с большими возможностями мечтали сами дети.

"Получилось так, что мы в нашем районе не имели такой возможности раньше углубленно изучать предметы, которые интересны ребятам. Мы для этого как раз и захотели построить такое здание. Все ребята писали всевозможные письма нашим руководителям", - рассказал Андрей Грабовский, директор школы.

И вот теперь все специализированные классы получили большие площади с необходимым оборудованием. "У нас есть еженедельный ролик, который дети выпускают, новости школы Свиблово. Снимаем, пишем, монтируем, учимся свет выставлять, в кадре себя правильно вести. Можно у детей в том числе взять пару уроков", - говорит Мария Гайдукова, куратор медиакласса в школе.

В медиаклассе - камеры, суфлеры, монтажные станции. Можно попробовать себя в разных профессиях и остановиться на том, что больше понравится. Большие возможности теперь и у тех, кто выбрал инженерный профиль. Все навыки по программированию роботов сразу начали отрабатывать на IT-полигоне.

"Учимся с детьми программировать роботов в графическом языке и руками пишем. Работаем в "Питоне", в C+. Ну и готовимся к участию в роботехнических соревнованиях", - отметил Глеб Смирнов, учитель технологии, робототехники, информатики.

А в кабинете биологии уже в первый учебный день работают с новыми микроскопами. Для будущих ученых и медиков лаборатории снабдили самым необходимым.

"Различные модели, макеты, наборы микропрепаратов, наборы для препарирования, макеты различных органов, скелетов. В медицинском классе есть определенные аппараты, которые помогают проводить определенные манипуляции, которые ребята изучают в колледжах. То есть довольно-таки шикарное оборудование, которое мы будем использовать в этом учебном году и растить будущих медиков и врачей", - отметил Максим Карепанов, учитель биологии.

А вокруг школы оборудовали зону для занятий физкультурой. Здесь и круговая беговая дорожка, и воркаут, и площадка для подготовки к сдаче ГТО.