Российские войска нанесли поражение транспортным и энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивали деятельность ВСУ.

Удары осуществили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск, заявили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

ВСУ России за сутки уничтожили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 123 беспилотника самолетного типа.