Московские врачи спасли пациентку с панкреонекрозом

Когда нежелание прислушаться к советам врачей едва не привело к гибели. Камни в желчном пузыре у москвички обнаружили ещё несколько месяцев назад. И вовремя проведённая простейшая операция решила бы проблему. Однако женщина не сразу обратилась к хирургам. В итоге в больницу попала уже в критическом состоянии.

Врачи аккуратно подобрались к самому гнойнику, чтобы установить в его полость специальную трубочку — дренаж. Через неё они будут промывать воспалённое место, удалять оттуда гной и омертвевшие ткани, чтобы остановить инфекцию. Всё это делается очень осторожно, любое неаккуратное движение может навредить.

Всё началось с камня в желчном пузыре. Он, как пробка, перекрыл проток поджелудочной железы. И тут начинается самое страшное: железа начинает переваривать саму себя. Это и есть панкреонекроз — тяжелейшее осложнение, гибель ткани. Такое состояние было и у Татьяны.

Панкреонекроз — один из самых грозных диагнозов в хирургии. Даже в лучших клиниках мира каждый третий, а иногда и второй пациент погибает. Опасность не только в гибели поджелудочной железы. Продукты распада попадают в кровь, отказывают почки, печень, легкие. Но самое сложное — решиться на эту плановую операцию.

"Своевременно надо санировать желчный пузырь. Если своевременно удален желчный пузырь с камнями, эта болезнь не наступит никогда", - рассказал Константин Ржебаев, заведующий первым хирургическим отделением 15 больницы.

Дебютирует болезнь всегда остро, практически во всех случаях – после застолья или употребления большого количества алкоголя.

"Это как правило очень сильные боли, тошнота, рвота. Впоследствии высокая температура. К сожалению, при тяжелых панкреонекрозах, при развитии панкреотогенного шока часть пациентов погибает в первые трое суток", - пояснил Константин Ржебаев.

Врачи единогласно говорят: главная защита — это профилактика. Умеренность в еде, меньше алкоголя. И самый важный шаг: если у вас нашли камни в желчном пузыре, не откладывайте визит к хирургу. Удалите их планово, чтобы не попасть на операционный стол с панкреонекрозом.