В Москве задержали вымогавших деньги лжеполицейских

В Москве задержаны трое мужчин, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и вымогали у граждан деньги.

Вот так их задерживали уже настоящие полицейские при поддержке бойцов СОБРа. Установлено, что злоумышленники находили продавцов криптовалюты, следили за ними, а затем договаривались о встрече под видом покупателей, где резко переходили на угрозы.