В Москве задержали вымогавших деньги лжеполицейских

В Москве задержаны трое мужчин, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и вымогали у граждан деньги.
Вот так их задерживали уже настоящие полицейские при поддержке бойцов СОБРа. Установлено, что злоумышленники находили продавцов криптовалюты, следили за ними, а затем договаривались о встрече под видом покупателей, где резко переходили на угрозы.
"В случае оказания сопротивления, применяли наручники. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, предлагали откупиться крупной суммой. Так, у одного из криптобизнесменов фигуранты потребовали 17 миллионов рублей. В результате непричастный к совершению преступлений потерпевший в качестве первого взноса перевел на подконтрольные участникам группы электронные кошельки криптовалюту стоимостью свыше миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.