В лесах Москвы и Подмосковья проводят уборку перед зимним сезоном

Вырубить нельзя спасти. В лесах Москвы и Подмосковья специалисты проводят уборку перед зимним сезоном. Санитарная чистка охватит 4,5 гектара и поможет сохранить здоровую экосистему. Как отличить валежник от упавшего, но живого дерева? И какую опасность представляет неликвидная древесина?

Несколько секунд - и огромная старая ель падает на землю. Григорий - лесничий с 27-летним стажем, свое дело знает на отлично. Бензопилу держит крепко, обращается с ней профессионально. Мужчина признается: конечно, дерево жалко, но в данном случае цель действительно оправдывает все.

"Эти деревья уже мёртвые, они уже давно отслужили свой срок. Их надо валить, потому что они расположены вдоль населённых пунктов, дорог. Рекреационная нагрузка большая в Подмосковье, надо чистить леса", - сообщил Григорий Стасевич, помощник участкового лесничего Рождественского участкового лесничества Истринского филиала ГАУ МО "МОСОБЛЛЕС".

Сухостой и валежник - все это потенциально опасные деревья. Лесничие, словно врачи, выявляют болезни у пациентов, а после ставят диагноз. В случае, если ствол поражён и это может навредить экосистеме леса, от него избавляются. Но есть и исключения.

Такая санитарная чистка происходит повсеместно по всему Подмосковью от Балашихи до Солнечногорска. Неликвидную древесину укладывают в поленницы и оставляют на месте спила для перегнивания. Причем, увозить такие по сути дрова никуда из леса нельзя. По закону это собственность государства, а в случае нарушения - штраф.

Особое внимание специалисты уделяют лесам в черте города. Где каждое поваленное дерево - это не только помеха для роста молодых растений, но и потенциальная угроза для местных жителей.

"Основной наш показатель, где необходимо выполнять, это наши жители, которые нам сигнализируют и говорят, где востребованные участки, где необходимо точно убрать. Наши специалисты выходят в лес, видят, что участок захламлён, завален, там невозможно пройти, мы назначаем уборку неликвидной древесины", - отметил Алексей Ларькин, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

В этом году уборка неликвидной древесины в лесах Московской области запланирована на площади больше 4,5 тысячи гектар. После работ эти участки станут безопаснее для прогулок, уменьшится риск лесных пожаров, и лес станет здоровым и чистым.