Друг принца Уильяма и Кейт Миддлтон умер при загадочных обстоятельствах

Друг принца Уильяма и Кейт Миддтон Бенджамин Дункан умер при загадочных обстоятельствах. Сообщается, что 45-летний мужчина скончался в результате падения с 30-метровой высоты. До этого Бенджамин отдыхал в престижном лондонском баре, который находится на седьмом этаже отеля Trafalgar St James.

Отмечается, что хоть смерть мужчины оказалась неожиданной, но не вызвала подозрений у полиции.

Бенджамин Дункан познакомился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон во время учебы в шотландском университете Сент-Эндрюс. Бен также был свидетелем знаменитого студенческого показа мод, на котором Кейт произвела фурор своим прозрачным нарядом и, по мнению знакомых пары, впервые привлекла внимание Уильяма.

"Это было в конце их первого года обучения. Я был там, и среди присутствующих было много привлекательных девушек. Она была в очень смелом платье, похожем на прозрачный чулок. Она задела его плечом по пути на подиум, и все изменилось — вся история монархии пошла иначе", - рассказывал в 2010 году Бенджамин прессе.

Смерть Дункана стала шоком для его друзей. Кстати, знакомые отмечают, что в последнее время Бенджамин вел уединенный образ жизни и страдал от бессонницы, передает Daily Mail.