В Кремле высказались об испытаниях ядерного оружия США

Москва не располагает информацией, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать Соединенные Штаты.

Москва не получила не получила от Вашингтона никаких разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил глава Белого дома Дональд Трамп - об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В октябре российский лидер Владимир Путин заявил об успешных испытаниях ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерными энергетической установками.

Следом президент США Дональд Трамп распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами.

Ранее сообщалось, что каждое заявление Владимира Путина об успехах ВПК на западе интерпретируют как прямую угрозу.