Журналисты западных изданий проявляют высокий интерес к посещению зоны окружения украинских войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что большое количество западных журналистов хотели бы посетить котлы, в которых оказались ВСУ в Районах Купянска и Красноармейска. При этом сотрудники украинских СМИ такого желания не высказывают, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин поручил ВС России обеспечить доступ представителей прессы в районы, где оказались в окружении украинские войска. Однако в настоящий момент такая поездка невозможна, напомнил Песков. Он пояснил, что такую возможность отверг киевский режим, так как он скрывает бедственное положение своих войск в этих котлах, передает "Интерфакс".