Наталья Сергунина: Более 310 волонтерских команд подали заявки на конкурс "Доброе сердце столицы"

Сотни волонтерских команд прислали заявки на конкурс "Доброе сердце столицы". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Как отмечается, всего поступило более 310 заявок. При этом для каждой из семи категорий предусмотрена своя номинация.

"Прием заявок начался в сентябре. Участники выкладывали в социальные сети фотографии и видео с представлением своих команд и рассказывали, как они помогают жителям столицы. Затем они посещали окружные волонтерские центры "Доброе место", знакомились с их инфраструктурой и программами, а также выполняли задачи тематического квеста, посвященного разным направлениям добровольчества", - говорится в сообщении на сайте mos.ru.

Волонтерский конкурс проводится в столице уже в 11 раз. За это время его участниками стали более 90 тысяч человек.