Новый мэр Нью-Йорка решил сделать город центром оппозиции Трампу

Нью-Йорк станет центром сопротивления президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением выступил избранный мэр города, член Демократической партии Зохран Мамдани.

По словам Мамдани, родина Трампа как никто другой сможет продемонстрировать стране, которую он предал, как его сокрушить. Избранный глава Нью-Йорка также пообещал поддерживать профсоюзы и расширить меры защиты труда, сообщает NBC News.

Мамдани подчеркнул, что "Большое яблоко" было и остается городом иммигрантов. Они основали его, и иммигрант теперь его возглавил, заявил избранный мэр. Мамдани вступит в должность 1 января 2026 года. Он станет самым молодым главой города и первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.