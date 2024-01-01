Пугачева отреагировала на новость о смерти Николаева

Отечественные знаменитости скорбят из-за смерти прославленного телеведущего Юрия Николаева. В социальных сетях многие артисты отмечают его доброту, интеллигентность, фирменный стиль и неповторимый тембр голоса. Не осталась в стороне и Алла Пугачева.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Примадонна опубликовала старую фотографию Юрия Николаева и коротко написала: "Куда все уходят? Куда?".

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в соболезнованиях и добрых словах в адрес покойного мэтра отечественного телевидения.

Напомним, что Юрий Николаев умер накануне, 4 ноября. Ему было 76 лет. Известно, что на протяжении долгого времени прославленный ведущий сражался с онкологическим заболеванием. В последнее время он то и дело оказывался в больнице. Однако в 2024 году Юрий Николаев смог отметить юбилей - на сцене он работал уже 50 лет.

Напомним, Юрий Николаев пришел на телевидение в 1973 году. Долгие годы он был ведущим одной из самых популярных музыкальных программ на ТВ - "Утренняя почта". Также он вел передачи "Голубой огонёк", "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". Николаев удостоен звания народного артиста России.