Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Марс - ваша главная планета, и он сейчас в отличной форме! Можете попробовать освоить то, что раньше казалось слишком сложным – особенно в учебе и поездках.

Тельцы

Общие финансы с партнером выходят на первый план. Сегодня отличный день для серьезных разговоров о деньгах - вы найдете слова, чтобы спокойно договориться.

Близнецы

В личной жизни и партнерстве почувствуется прилив энергии. Кто-то из вас двоих возьмет инициативу в свои руки и предложит что-то смелое - соглашайтесь на эксперименты!

Раки

Здоровье и работа требуют решительных действий. Запишитесь к врачу, начните новую спортивную программу или наведите порядок в работе - энергии предостаточно.

Львы

Творчество – ваше все! Если давно хотели что-то создать, начать курсы или изменить свой имидж - сегодня тот самый день, когда страх отступает перед вдохновением.

Девы

Домашние и семейные дела решатся на удивление легко. Ремонт, перестановка, сложный разговор с родственниками - все пройдет продуктивно, если не откладывать.

Весы

Переговоры и документы - под защитой звезд! Сегодня можно подписывать договоры, отправлять важные письма и проводить встречи – вы будете очень убедительны.

Скорпионы

Денежные вопросы решаются в вашу пользу. Просите прибавку, обсуждайте цены, ищите новые источники дохода - ваша уверенность сработает как нельзя лучше.

Стрельцы

Марс перешел в ваш знак, делая вас смелыми, яркими, активными. Ваши личные проекты будут даваться легко, особенно те, в которых нужны сила и уверенность.

Козероги

Внутренняя работа над собой принесет плоды. Психолог, коуч, медитация или просто честный разговор с самим собой - сегодня вы готовы посмотреть правде в глаза.

Водолеи

Социальная активность на пике! Друзья, соцсети, нетворкинг - везде, где нужно проявить себя в общении, вы будете на высоте. Отличный день для новых знакомств.

Рыбы

Карьерные амбиции выходят на первый план. Берите сложные задачи, предлагайте смелые идеи начальству, показывайте, на что способны. Сегодня вас заметят и оценят.