Полиция оштрафовала кубанскую колдунью за использование сатанинской* символики

Полиция на Кубани оштрафовала колдунью из Каневского района. Чернокнижницу привлекли к ответственности за демонстрацию сатанинской* символики (движение сатанизма* признано экстремистским и запрещено в России).

Как сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю, 32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в соцсетях изображения запрещенной символики. Полицейские при обыске дома у колдуньи изъяли ритуальную атрибутику.

За хранение запрещенного контента гражданку привлекли к административной ответственности. За совершенное правонарушение ей придется выплатить штраф, передает РИА Новости.

*Движение признано экстремистским и включено в список экстремистских и террористических организаций, запрещено на территории России